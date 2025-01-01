Около 8% пермяков проведут новогоднюю ночь на работе В домашней обстановке праздник отметят 77% опрошенных Поделиться Твитнуть

Сервис SuperJob провёл опрос экономически активного населения и выяснил, где пермяки намерены провести новогоднюю ночь.

Большинство пермяков (77%) намерены встретить Новый, 2026 год дома. 8% опрошенных планируют работать в новогоднюю ночь, при этом мужчины чаще, чем женщины, будут заняты на работе (11% против 5%). Среди тех, кто останется на службе в ночь на 1 января, чаще всего встречаются врачи и младший медицинский персонал, сотрудники аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и работники непрерывных производств.

Ещё 5% респондентов собираются встретить праздник в гостях. 4% планируют поездку в другой город, причём мужчины чаще высказывали такие намерения (7% против 2%). Еще 4% пермяков намерены провести Новый год за городом. В ресторанах, домах отдыха, а также за границей и в других местах — 1% опрошенных.

