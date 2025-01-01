Прокуратура помогла ребёнку-инвалиду из Прикамья получить средства реабилитации Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Городская прокуратура Соликамска в Пермском крае провела проверку по жалобе местной жительницы, которая заявила о нарушении прав её дочери. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка показала, что девочка, страдающая заболеванием, не может передвигаться самостоятельно и нуждается в специальном кресле-коляске с ручным приводом, а также с дополнительной фиксацией для головы и тела.

Однако на протяжении длительного времени это необходимое медицинское изделие не предоставлялось ребёнку.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечить девочку требуемым средством реабилитации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и ребёнок получил необходимое техническое средство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.