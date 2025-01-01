За сутки в Пермском крае потушили 10 пожаров Один человек погиб Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 22 декабря 2025 года в Пермском крае было потушено 10 пожаров. Из них три возгорания произошли в Перми, два — в Пермском муниципальном округе, по одному — в Березниковском, Нытвенском, Краснокамском, Ильинском и Кунгурском муниципальных округах. Один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых пожаров в понедельник 176 профилактических групп, насчитывающих 421 человека, провели более 1,5 тыс. обходов мест проживания граждан, около 2,5 тыс. местных жителей были проинструктированы по мерам пожарной безопасности, распространено порядка 2 тыс. памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям региона с напоминанием, что при обнаружении признаков пожара нужно немедленно сообщать об этом по телефонам «01», «101», «112».

В населенных пунктах и на территориях частных домов запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи за пределами специально отведенных и оборудованных мест, а также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия.

«Напоминаем о важности соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования», — говорится в информации МЧС.









