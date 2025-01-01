Охранник реабилитационного центра Перми украл оборудование из-за задержки зарплаты
Сотрудники уголовного розыска Индустриального района Перми задержали 49-летнего мужчину из Татарстана, который подозревается в краже дорогостоящего оборудования из реабилитационного центра для инвалидов. Мужчина работал охранником в данном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В один из рабочих дней мужчина похитил три проектора, телевизор и ноутбук. Ущерб, причинённый центру, составил около 220 тыс. руб.
Охранник не стал отрицать свою вину и рассказал, что работодатель задержал выплату зарплаты. В ответ на это он решил компенсировать свои убытки, похитив имущество центра. Впоследствии он продал бытовую технику и потратил вырученные деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
