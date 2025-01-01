В Перми в районе Цирка трамвай сошёл с рельсов Скопилась пробка у Северной дамбы Поделиться Твитнуть

Утром 23 декабря в центре Перми сошёл с рельсов трамвай в районе Северной дамбы. В связи с этим для трамваев №4, 7, 8, 11 временно ограничено движение в направлении Мотовилихинского района. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

«У цирка трамвай сошел с рельс на стрелке, после прохода снегоуборочной машины», — рассказали пользователи соцсетей в паблике «ЧП Пермь».

В дептрансе отметили, что вагоны из центра следовали до разворотного кольца Разгуляй, однако, по данным на 10:57 движение на линии было восстановлено.

