Жители Перми готовы потратить на зимнюю спортивную экипировку 20 875 рублей Самым популярным зимним видом спорта в Перми стало катание на коньках Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

«Авито Реклама» и «Авито Товары» провели исследование, чтобы выяснить, насколько востребованы зимние виды спорта среди жителей Перми. Респонденты рассказали, какими видами спорта они увлекаются чаще всего и сколько готовы потратить на снаряжение в этом сезоне.

Регулярно зимними видами спорта занимаются 11% опрошенных, еще 45% делают это время от времени. 12% участников исследования планируют начать заниматься зимними видами спорта, а у 2% детей есть опыт в таких дисциплинах. Таким образом, более 70% жителей Перми вовлечены в зимние спортивные занятия.

Самым популярным зимним видом спорта в Перми остается катание на коньках, его выбирают 52% опрошенных, включая тех, кто занимается самостоятельно или чьи дети посещают спортивные секции. На втором месте по популярности — беговые лыжи (48%), которые остаются доступным и массовым видом зимнего спорта. Сноубординг занимает третье место (22%), горные лыжи выбирают 20% респондентов, хоккей — 14%, санный спорт — 6%, а биатлон — 3%.

При подготовке к зимнему сезону опрошенные чаще всего покупают специальную одежду и термобелье, а также верхнюю одежду для активного отдыха: куртки, штаны, перчатки и шапки (39%). Почти столько же респондентов приобретают снаряжение для беговых лыж (31%). Очки, маски, бафы и рюкзаки покупают 18% участников опроса, средства ухода за инвентарем — 17%, коньки и аксессуары для катания — 17%. Экипировку для сноуборда приобретают 16% опрошенных, средства защиты, такие как шлемы, защита спины и наколенники, — 14%, а снаряжение для горных лыж — 5%.

Большинство жителей Перми покупают снаряжение и спортивные товары в офлайн-магазинах, специализирующихся на спортивной экипировке — этот вариант выбрали 62% респондентов. На платформах электронной коммерции делают покупки 50% опрошенных, а на сайтах спортивных магазинов — 37%.

О новинках и скидках на спортивные товары и экипировку респонденты чаще всего узнают из рекламы на платформах электронной коммерции и по рекомендациям друзей, коллег и родственников — так ответили 36% участников опроса. Реклама в поисковых системах привлекает 21% опрошенных, реклама в социальных сетях — 20%, телевизионная реклама — 19%, наружная реклама — 9%, реклама на радио — 9%, а реклама у блогеров — 4%.

Большинство опрошенных готовы потратить на экипировку для зимних видов спорта от 5 001 до 10 000 руб. (24%). Еще 32% ориентируются на бюджет от 10 001 до 20 000 руб. 11% планируют потратить до 5 000 руб., а 17% — от 20 001 до 30 000 рублей. В среднем жители Перми готовы потратить на зимнюю спортивную экипировку 20 875 рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.