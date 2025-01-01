С начала декабря в Перми выпало 150% месячной нормы осадков Самые высокие сугробы — в Губахе и Березниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вчера вечером и ночью в большинстве районов Пермского края вновь наблюдался умеренный, а на некоторых метеостанциях и сильный снег. Поскольку снегопад проходил без ветра, прирост высоты снежного покрова был значительным — до 10 см за сутки. В Перми за ночь выпало 6 мм осадков (около 6 см снега), в Чермозе и Чернушке — по 5 мм, а на остальных метеостанциях — от 2 до 4 мм. С учётом вчерашнего дня в Чернушке выпало 10 мм, в Перми — 9 мм, в Чердыни — 7 мм. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В целом, с воскресенья Пермь остаётся лидером по количеству осадков: за 60 часов выпало 19 мм, что составляет 40% от месячной нормы декабря. Больше осадков выпало только в Губахе и Чердыни — 26 и 25 мм соответственно, но в относительном выражении это чуть меньше, чем в Перми.

Наиболее значительный рост высоты снежного покрова зафиксирован в Перми: на одной из метеостанций высота снега достигла 48 см, что превышает климатическую норму для этого периода. Этот снежный покров сформировался всего за 18 дней — с 5 декабря. В Губахе и Березниках высота снега составила 60 см, в Чердыни — 56 см, в Чермозе — 48 см.

С начала декабря в Перми выпало уже 72 мм осадков, что составляет 150% от месячной нормы. Вся месячный норма осадков в виде снега выпала за последние 12 дней — с 12 по 23 декабря.

