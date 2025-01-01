Пермские экоактивисты настаивают на публикации дендроплана Александровского сквера Сквер должен появиться у Центрального рынка Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей настаивает на публикации дендроплана будущего Александровского сквера, который планируется сделать в центре Перми — на месте бывшей инфекционной больницы.

Она считает, что нужно опубликовать дендроплан с сохраняемыми и удаляемыми деревьями, а также акт обследования зелёных насаждений на территории бывшей инфекционки.

«Это важные документы, жители имеют право с ними ознакомиться и, при необходимости, обсудить. Также просим инициировать рабочую встречу с участием экспертов, на которой обсудить необходимые меры по сохранению существующих деревьев. Сейчас опасность нечаянного сноса или повреждения очень велика», — отметила Баглей.

Фото: Надежда Балгей

В связи с этим общественная активистка обратилась к СМИ, чтобы они запросили у краевых властей официальный дендроплан.

Надежда Баглей сравнила опубликованный ранее в местных СМИ план сквера с тем, как в действительности расположены деревья.

Фото: Надежда Балгей

На схеме красным цветом отмечены две взрослые липы вдоль ул. Куйбышева. Сейчас корни этих деревьев, которые высадили в этом месте несколько десятилетий назад, повреждены при проведении земляных работ. Оранжевым цветом выделена проектируемая бетонная площадь на месте липовых посадок вдоль ул. Пушкина (то есть их могут снести) а жёлтым цветом обозначен проектируемый зелёный массив, но сейчас этот участок завален строительным мусором.

