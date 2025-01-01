Электросети предприятий Прикамья переходят под контроль федеральной компании Реорганизация произойдёт с 1 января Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

С 1 января 2026 года в Пермском крае реорганизуют работу территориальных сетевых организаций (ТСО) из-за изменений в федеральном законодательстве. Краевые предприятия ПКГУП «Краевые электрические сети» (Чернушка) и ПКГУП «Северные краевые электрические сети» (Соликамск) не соответствуют новым критериям и лишаются статуса ТСО. Их имущество передадут «Россети Урал». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Тарифы для потребителей не изменятся. Вопросы трудоустройства персонала прорабатываются. До этого КРС и СЭС обслуживали муниципальные сети и планировались к приватизации, но из-за судебного процесса планы изменились.

«Россети Урал» примут электросетевое имущество в 16 муниципалитетах, включая Кунгурский, Соликамский и Чернушинский округа (общая протяжённость ЛЭП более 1,5 тыс. км). Компания возьмёт на себя обслуживание, ремонт и модернизацию сетей, освобождая регион от этих функций.

Эксперты считают укрупнение ТСО правильным шагом для эффективного управления сетями и обеспечения безаварийного электроснабжения.

