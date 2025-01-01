Скончался основатель пермской врачебной династии Николай Давыдов Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми 20 декабря на 81-м году жизни скончался известный врач Николай Давыдов. За свою 50-летнюю карьеру он внёс значительный вклад в развитие здравоохранения региона. О его смерти сообщила Анастасия Крутень, глава краевого Минздрава.

Более четверти века Николай Давыдов посвятил здравоохранению Свердловского района Перми. С 1982 по 2007 год он возглавлял медсанчасть №8, которая сегодня является подразделением ГКП №5. Под его руководством значительно увеличилось количество профилактических осмотров и диспансерного наблюдения среди жителей м/р Крохалева, а также расширилась диагностическая база поликлиники.

В 2008 году Николай Алексеевич перешёл в ГКБ №7, где работал до 2023 года в должности специалиста по гражданской обороне. С 2014 года он занимал пост заместителя главврача по общим вопросам. За выдающиеся достижения в области здравоохранения ему было присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Анастасия Крутень отметила, что Николай Давыдов оставил неизгладимый след в истории пермского здравоохранения благодаря своему энтузиазму и профессионализму, и память о нём навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег. Глава Минздрава выразила глубокие соболезнования семье и близким Николая Алексеевича.

Прощание с ним состоится 23 декабря в 12:30 в Большом прощальном зале по ул. Старцева, 61.

