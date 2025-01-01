На севере Прикамья похоронили участника СВО Романа Вилесова Он погиб в конце октября этого года Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

В Красновишерском округе 22 декабря проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации на территории Украины местного жителя Романа Вилесова. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсетях.

Роман Вилесов родился 23 апреля 1985 года. На СВО служил старшим оператором мотострелкового батальона. Погиб 26 октября этого года при исполнении обязанностей военной службы. Обстоятельства смерти не уточняются.

Солдата похоронили на кладбище в Красновишерске с воинскими почестями.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.