Пермский «Молот» обыграл курганский ХК «Зауралье» Счёт в игре — 4:3

Фото: пресс-служба ХК "Молот"

В домашнем матче пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу над ХК «Зауралье» из Кургана в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ 2025/26. Как сообщает пресс-служба клуба, игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Молота». На момент встречи «Молот» занимал 16-е место в турнирной таблице, а «Зауралье» — 19-е.

Первый период завершился вничью 2:2. Шайбы в ворота соперника забросили нападающие Павел Синявский и Максим Кицын, который сравнял счёт матча.

Во втором периоде «Молот» смог увеличить своё преимущество до 4:2 благодаря голам нападающего Михаила Казакова и защитника Алексея Кожевникова.

В третьем периоде ХК «Зауралье» пытался вырвать победу у «Молота», но клуб смог забросить лишь одну шайбу на 43-й минуте матча. Пермяки сумели удержать победный счёт.

Следующая игра пермского хоккейного клуба пройдёт 24 декабря 2025 года с «Омскими Крыльями».

