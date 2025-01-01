Продажи первичного жилья в Перми за год выросли на 6,3% С января по ноябрь 2025 года продано 7,7 тысячи квартир Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Движение.ру» проанализировали данные Единой информационной системы жилищного строительства и изучили изменения объёма продаж за 2024 и 2025 годы. В частности, Пермь стала одним из городов-миллионеров, где результаты текущего года превысили показатели прошлого.

С января по ноябрь 2025 года в краевой столице было продано 7725 квартир, что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (7267 шт.). Результаты предыдущего года также выше нынешнего в Нижнем Новгороде (увеличение на 34,6%), Омске (на 16,1%), Ростове-на-Дону (на 8,3%), Казани (2,3%) и Москве (1%).

Существенно сократились продажи квартир в новостройках год к году в Челябинске (снижение на 19,1%), Краснодаре (на 22,7%) и Красноярске (на 25%).

В целом по России за указанный период девелоперы реализовали почти 500 тыс. квартир в строящихся домах, что на 4,2% меньше, чем за тот же период прошлого года (522 тыс. шт.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.