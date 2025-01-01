За минувшие выходные в Перми вывезли более 24,5 тысячи «кубов» снега
В мэрии отмечают, что работы ведутся днём и ночью
По данным администрации Перми, за выходные было вывезено более 24,5 тыс. кубометров снега. В уборке города участвовало свыше 220 единиц снегоуборочной техники и 160 рабочих в дневное время, а ночью — 250 единиц техники и 124 рабочих.
Основное внимание уделялось очистке от снега и наледи дорог, тротуаров, остановок, лестниц, пешеходных зон, а также сложных участков и перекрёстков. Все эти территории обработаны противогололёдными материалами для предотвращения образования наледи.
В мэрии отметили, что в течение дня уборку затрудняет большой поток транспорта. Дневные работы включают в себя сметание снега к обочинам, а ночью же его вывозят.
Кроме того, инспекторы МКУ «АТИ» ежедневно проверяют состояние дорог, парковок, тротуаров и других объектов благоустройства во всех районах Перми. В ходе мониторинга было выявлено более 750 нарушений.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.