В Пермском крае построят два многофункциональных придорожных сервиса Они появятся в Перми и Кунгурском округе

Пресс-служба правительства Пермского края

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина двум инвестиционным проектам был присвоен статус «приоритетный». Обе бизнес-инициативы предполагают строительство на территории региона многофункциональных зон придорожного сервиса, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Один комплекс планирует возвести в Кунгурском округе компания «Автобик». Он расположится в районе примыкания к федеральной автодороге Пермь—Екатеринбург, в непосредственной близости от Белогорского монастыря. Комплекс объединит гостиницу, кафе, коммерческие площади, медпункт, автомойку, шиномонтаж, паркинг и автосервис. Также планируется создать на базе нового комплекса туристско-информационный центр. Таким образом, будет создана инфраструктура для обслуживания туристов, приезжающих посетить одну из самых известных достопримечательностей Прикамья.

Объём инвестиций в проект — более 165 млн руб. Сдать его планируется поэтапно до конца 2029 года. Не менее 5 млн руб. инвестор готов направить на финансирование мероприятий социального характера.

Второй многофункциональный придорожный сервис — вблизи д. Паздерино на Восточном обходе Перми — планирует построить «Специализированный застройщик «Дельта-Партнёр». Годом ранее компания стала инициатором создания многофункциональной зоны дорожного сервиса с комплексом электрозарядных станций в Индустриальном районе краевой столицы.

Новый проект предполагает строительство многотопливного заправочного комплекса на пять постов и зоны, объединяющей сервис для ремонта и мойки автомобилей, пункт общественного питания, коммерческие площади. Общий объём инвестиций составит свыше 350 млн руб., ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2028 года. Также компания взяла на себя социальное обязательство — за счёт собственных средств она построит остановочный комплекс с элементами транспортной инфраструктуры и профинансирует социальные мероприятия.

