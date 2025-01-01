В Нижнем Новгороде задержали похитителей ноутбуков для школ Пермского края Ущерб составил почти 96 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

freepik.com

В Нижнем Новгороде были задержаны два жителя, подозреваемых в крупном мошенничестве. По данным регионального управления МВД, 22-летний житель Ижевска и его 51-летний родственник из Семеновского округа обманули компанию, похитив 844 ноутбука общей стоимостью около 96 млн руб. Техника предназначалась школ Прикамья.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники использовали схему, которая заключалась в найме водителей для перевозки груза, однако перед доставкой техники они меняли адреса назначения. Изначально ноутбуки предназначались школам Пермского края, но вместо этого были переправлены в Ставропольский край, где позже были реализованы через интернет.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов предотвратили повторение аналогичного преступления, когда фигуранты планировали аналогичным образом похитить партию из 107 телевизоров, направлявшихся в Ростовскую область.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), оба обвиняемые рискуют получить наказание вплоть до десяти лет тюрьмы и штраф размером до 1 млн руб.

По результатам расследования полиция смогла вернуть компании 137 украденных единиц техники.

