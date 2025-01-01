В Пермском крае объявили штормовое предупреждение Температура воздуха в регионе упадёт до -42° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в связи с аномально холодной погодой объявлено штормовое предупреждение. Об этом пишет Пермский ЦГМС — филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

Ожидается, что 23-27 декабря среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7° и более. Ночью и утром 24-26 декабря столбик термометра упадёт до -42°…-40°.

В связи с сильным морозом ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает о травмах (переохлаждение и обморожение), увеличении числа пожаров, аварий на системах ЖКХ, нарушении работы транспорта. Ведомство просит жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить в морозы на улицу и не отпускать на прогулки детей. Необходимо тепло одеваться, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения.

Краевое МЧС также напоминает о пожарной безопасности. Нельзя перегружать электросети, использовать для обогрева неисправные электроприборы и самодельные обогреватели, не допускать перекала печей. Запрещено размещать возле печей горючие и легковоспламеняющиеся вещества, оставлять печь и электроприборы без присмотра. Водителей просят соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и отказаться от дальних поездок.

