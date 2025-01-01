Пермская таможня возбудила два дела против лжедиректора фирмы из Удмуртии Ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской таможни

Пермские таможенники возбудили два уголовных дела против жителя Удмуртской Республики, который выступал фиктивным руководителем компании. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Выяснилось, что мужчина за 5 тыс. руб. предоставил свои паспортные данные для того, чтобы его внесли в качестве директора фирмы в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). При этом он не имел никакого отношения к деятельности компании.

В связи с этим Пермская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Лжедиректору грозит штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб.

