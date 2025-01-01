Пермская таможня возбудила два дела против лжедиректора фирмы из Удмуртии
Ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей
Пермские таможенники возбудили два уголовных дела против жителя Удмуртской Республики, который выступал фиктивным руководителем компании. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Выяснилось, что мужчина за 5 тыс. руб. предоставил свои паспортные данные для того, чтобы его внесли в качестве директора фирмы в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). При этом он не имел никакого отношения к деятельности компании.
В связи с этим Пермская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Лжедиректору грозит штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб.
