Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Продукт производства филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми — кормовой карбамид — стал дипломантом федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Кормовой карбамид — добавка к рациону жвачных животных для восполнения дефицита азота. В 2025 году его производство в филиале «ПМУ» прошло добровольную сертификацию на соответствие Кодексу практик FAMI-QS. Сертификат подтверждает, что предприятие реализует и поддерживает надлежащую производственную практику: разработана и внедрена система менеджмента качества, гарантирующая безопасность, качество и использование лучшего мирового опыта в области производства кормовых ингредиентов.

Владимир Трусов, исполняющий обязанности директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»:

— Награда конкурса «100 лучших товаров России» получена «Уралхимом» абсолютно заслуженно. Представленная продукция предприятия очень важная, очень нужная и является передовой.

Конкурс «100 лучших товаров России» в этом году проводился уже в 28-й раз. Его основная цель — определение качественной и безопасной продукции. Для предприятий при этом важно получать оценку от независимых экспертов, чтобы увидеть сильные стороны и возможности развития.

Ольга Веретенникова, начальник отдела стандартизации и сертификации филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Мы гордимся тем, что конкурсная комиссия по достоинству оценила наш продукт. Вся товарная линейка филиала «ПМУ» «Уралхима» славится своим качеством. В разные годы наши продукты становились лауреатами и дипломантами конкурса «100 лучших товаров России», а также признавались новинками года.

