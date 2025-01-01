Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Балерина из Пермского края дебютировала в главной партии на сцене Мариинки Валерия Кузнецова выступила в партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Нефф/Пермское хореографическое училище

12 декабря на сцене Мариинского театра состоялся дебют Валерии Кузнецовой в партии Одетты-Одиллии в балете Чайковского «Лебединое озеро». Партию Зигфрида исполнил солист Мариинского театра Чон Минчхоль.

Валерия Кузнецова — самая успешная выпускница Пермского хореографического училища за последнее десятилетие. Она не только поступила на одну из двух главных балетных сцен России, но и за два года добилась статуса солистки и ввода в главную партию классического балета.

Фото: Александр Нефф/Пермское хореографическое училище

Валерия Кузнецова родом из Березников, выпускница Пермского хореографического училища 2023 года (класс педагога Елены Щегловой). Специалисты заметили её и начали следить за её карьерой в 2022 году, после XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой, где она стала лауреатом I премии, а также заработала приз зрительских симпатий и премию жюри прессы. В то же году она стала лауреатом XIV Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (II премия).

После окончания училища она сразу же была приглашена в Мариинский театр, где её педагогом-репетитором стала ещё одна бывшая пермская балерина — Любовь Кунакова, выпускница ПГХУ 1970 года.

В 2025 году Валерия получила статус солистки, исполняла небольшие партии в большинстве классических балетов репертуара — «Сильфида», «Жизель», «Баядерка», «Спящая красавица», «Раймонда», «Дон Кихот» и др.

