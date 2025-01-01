За неделю в Перми в ДТП ранены 25 человек В том числе три ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД Пермского края

С 15 по 22 декабря в Перми произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих инцидентов 25 человек получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших оказались трое несовершеннолетних, сообщили в городской ГИБДД.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1419 нарушений ПДД.

Так, 38 водителей были пойманы за управлением автомобилем в состоянии опьянения, столько же управляли транспортными средствами без водительских удостоверений.

Зарегистрировано семь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения; выявлено 27 случаев несоблюдения правил перевозки детей.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения, бережно относиться к своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

