В Перми за 29 млн рублей продаётся комплекс из гостевых домов Он расположен в жилом районе Бахаревка

В Перми выставлен на продажу готовый бизнес — комплекс из гостевых домиков, расположенный в жилом районе Бахаревка по ул. Ляшкова, 6. Стоимость сделки составляет 29 млн руб., что соответствует 467,7 тыс. руб. за кв. м. Объявление размещено на платформе «Авито».

Комплекс включает в себя два гостевых домика, расположенных на участке площадью 15 соток, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Каждый домик оборудован бассейном и баней. Площадь первого дома составляет 62 кв. м, второго — 27 кв. м.

На территории комплекса также находятся большая двухэтажная беседка, детская площадка, хозяйственный блок и дом для персонала. Участок огорожен забором из профнастила и имеет придомовую территорию с парковкой. Через дорогу располагается лес, а рядом находится лыжная база «Подснежник».

