Доходная часть бюджета Прикамья на 2025 год исполнена на 91% Сумма поступлений превысила 231 млрд рублей

Константин Долгановский

В бюджет Прикамья за 11 месяцев 2025 года поступило 231,75 млрд руб., что составляет 91% от планового показателя в 254,8 млрд. Согласно сведениям краевого минфина, это на 3,5% выше, чем годом ранее.

На начало декабря сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджет края составила 197,98 млрд руб. — 90,7% от годового плана. Сумма безвозмездных поступлений — 33,77 млрд руб., что составляет 92,7% от плана.

Доходы по налогу на прибыль организаций поступили в бюджет в размере 61,22 млрд руб., доходы от налогов физических лиц — 60,6 млрд руб. План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, перевыполнен на 89,4% — к 1 декабря сумма поступлений по данной статье доходов составила 10,84 млрд руб. Это 134,3% исполнения к соответствующему периоду прошлого года.

Объём расходов бюджета Пермского края составил 256,65 млрд руб. — это 81,1% от плана за отчётный период, и 126,9% исполнения год к году. Наибольшая сумма была направлена на образование — 69,3 млрд руб. (88,7% от плана). Наибольший объём исполнения по расходам зафиксирован по межбюджетным трансфертам общего характера бюджетной системы РФ — на 93,4% (13,23 млрд руб.). Значительнее всего за год выросли расходы на физическую культуру и спорт — 158,5% исполнения год к году (6,54 млрд руб.).

По итогам 11 месяцев 2025 года в бюджете Прикамья сложился дефицит в размере 24,9 млрд руб. Плановый показатель — 61,58 млрд руб.

