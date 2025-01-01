Скончался бывший директор Лысьвенского филиала Пермского политеха Виктору Кочневу было 68 лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

В воскресенье, 21 декабря, ушёл из жизни кандидат педагогических наук, доцент Виктор Кочнев, руководивший Лысьвенским филиалом Пермского политеха с 1998 по 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Виктор Анатольевич родился в Лысьве 30 августа 1957 года. В 1979-м окончил Пермский политех по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок».

С 1979 по 1982 год Виктор Анатольевич трудился мастером на Лысьвенском турбогенераторном заводе. Его педагогическая карьера началась в 1982 году, когда он стал преподавателем спецдисциплин в ПТУ №6 города Лысьвы. Затем он перешел на аналогичную должность в Лысьвенский политехнический колледж, где проработал до 1998 года, пройдя путь до директора. В 1998 году возглавил Лысьвенский филиал Пермского политеха и одновременно работал доцентом на кафедре «Технические дисциплины».

Под его руководством в филиале были построены и введены в эксплуатацию четыре учебных корпуса общей площадью более 9 тыс. кв. м. Он также сформировал высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, из которого более 60% имели ученые степени и звания.

В 2020 году под руководством Виктора Кочнева в филиале была открыта магистратура по направлению «Профессиональное обучение» с профилем «инженерная педагогика», которая не имела аналогов в Пермском крае.

Кроме того, по инициативе Виктора Анатольевича был создан Попечительский совет Лысьвенского филиала ПНИПУ, где он занимал пост председателя с 2011 по 2015 год.

Помимо учебной и научной деятельности, Виктор Анатольевич активно занимался общественной работой. Он дважды избирался депутатом Лысьвенской городской думы и был депутатом Земского собрания Лысьвы. Также он возглавлял комиссию Земского собрания по молодежной политике и образованию, курируя вопросы образования, культуры и спорта.

С его участием были разработаны и утверждены «Концепция развития муниципального образования» Лысьвенского городского поселения и «Программа молодежной политики» Лысьвенского муниципального района до 2020 года. Благодаря усилиям Виктора Кочнева и его коллег, была законодательно закреплена инициатива о выделении средств местного бюджета на обучение одаренных детей из малообеспеченных семей.

Виктор Анатольевич был удостоен ведомственной награды «Почетный работник высшего профессионального образования» Министерства образования и науки РФ, а также благодарностей Министерства образования Пермского края и Законодательного собрания Пермского края за свои достижения в подготовке специалистов и бакалавров для города и региона.

Прощание с Виктором Анатольевичем состоится 24 декабря с 12:00 до 12:50 по адресу: Лысьва, ул. Ленина, 2, корп. А.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.