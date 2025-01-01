Взорванный в машине генерал-лейтенант Фанил Сарваров был родом из Прикамья Он скончался от множественных осколочных ранений Поделиться Твитнуть

Фото: Минобороны РФ

При взрыве автомобиля на ул. Ясеневой в Москве утром 22 декабря погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем его машины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, совершённом общеопасным способом, и незаконному обороту взрывчатых веществ. Основной версией рассматривается участие в преступлении ВСУ.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Получив среднее образование, поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище им. Президиума Верховного Совета Татарской АССР и окончил его в 1990 году. Далее обучение продолжилось в Военной академии бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. Окончив академию в 1999 году, Сарваров также окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году.

Свою карьеру начал в рядах Вооруженных сил СССР, а затем России. С 1992 по 2003 год принимал участие в военных операциях на территории Северного Кавказа, включая конфликт в Южной Осетии и Ингушетии, а также участие в контртеррористической операции в Чечне.

С 2015 по 2016 год организовывал и проводил операции в Сирии. С 2016 года занимал должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ и стал одним из важнейших руководителей структурного уровня Генштаба.

Сарваров был отмечен многими государственными наградами, среди которых Орден мужества, Медаль Суворова, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За военные заслуги», Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В марте 2018 года Сарваров был удостоен звания генерал-майора, а в декабре 2024-го ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.