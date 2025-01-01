Пресечена попытка переброса в колонию Прикамья наркотиков и анаболических стероидов Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В ходе оперативных мероприятий, проведённых совместно сотрудниками ГУФСИН и УФСБ России, была предотвращена попытка переброса наркотиков и анаболических стероидов на территорию ИК-9 в Пермском крае.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, злоумышленники планировали передать запрещенные вещества двум заключённым через гражданина М. 2000 г.р. При задержании у него были изъяты наркотики, средства связи, зарядные устройства, беспроводные наушники, алкогольная продукция, машинка для нанесения татуировок и анаболические стероиды.

Задержанный дал признательные показания, а собранные материалы направлены в соответствующие органы для дальнейшего расследования.

В ведомстве напомнили, что передача запрещённых предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях, влечет за собой административную и уголовную ответственность. В соответствии с законодательством, нарушителям могут назначить штраф, а также привлечь к уголовной ответственности, если они были ранее судимы за подобные преступления.

