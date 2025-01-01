Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета сегодня — новогодняя премьера детского мюзикла Трансляцию спектакля «Волшебник Музыкального города» можно посмотреть ВКонтакте Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На сцене Пермского театра оперы и балета 22 декабря состоится премьера новогоднего музыкального спектакля «Волшебник Музыкального города» (6+), постановка которого состоялась в рамках телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха».

Оригинальную инсценировку знаменитой сказки об Элли, волшебной стране и великом волшебнике создала актриса, драматург и режиссёр Пермского театра юного зрителя Ксения Жаркова. Сюжет её пьесы — путешествие в сказочную страну, где правят гармония и творчество. Девочку Элли ураган злой колдуньи Гингемы переносит из нашего мира в фантастическую Музыкальную страну. Чтобы вернуться домой к родителям, ей предстоит найти Великого Гудвина. В пути Элли обретёт верных друзей: порванного Барабанчика, печальную Виолончель и Трусливого Великана-вокалиста. Каждому из них нужно исполнить своё самое заветное желание, для чего вместе они отправляются в Город Творцов.

Это музыкальное шоу позволит в рамках единого сюжета собрать на сцене юных музыкантов — лауреатов телевизионного конкурса «Формула успеха» и профессиональных актёров Пермского театра юного зрителя; хореографические номера исполнят артисты детского театра балета Fouette, в оформлении спектакля использованы современные мультимедийные технологии. Произведения Рахманинова, Паганини, неаполитанская классика и современные композиции прозвучат в исполнении победителей конкурса «Формула успеха» разных лет. Специально оформленные ложи театра превратятся в пещеру колдуньи и балконы почётных жителей Музыкального города, создавая эффект полного погружения в реальность сказки.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— С большим нетерпением ждём всей семьёй эту премьеру. В нашем Пермском крае много лет живёт и успешно развивается замечательный конкурс «Формула успеха». Это не просто событие в культурном календаре — это значимая, проверенная временем ступенька признания таланта одарённых детей всего Прикамья. Ежегодные гала-концерты финалистов давно стали настоящим большим праздником, который привлекает внимание телезрителей со всего региона.

Билеты на шоу не продаются, их получили бесплатно ученики детских музыкальных школ и школ искусств Пермского края; однако все желающие смогут посмотреть спектакль в прямой трансляции на страничке конкурса «Формула успеха» ВКонтакте. Начало в 19:00.

