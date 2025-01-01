В Прикамье простятся с погибшим на СВО Романом Першиным Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Юрлинского округа

При выполнении служебных задач спецоперации на территории Украины погиб Роман Першин из Юрлинского округа Пермского края. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Роман Першин родился 12 июля 1992 года в д. Саранино. Окончил Юрлинскую школу, после чего поступил в Кудымкарское училище № 4. Затем молодой человек служил в рядах Вооруженных сил РФ. В январе этого года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

По данным местных властей, он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Обстоятельства его гибели не уточняются.

В администрации выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

С романом Першиным простятся 23 декабря в 13:00 в с. Юрла (ул. Саранинская, 1).

