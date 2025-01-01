В Перми прошли открытые уроки самбо для школьников Они состоялись по проекту партии «Единая Россия» «Выбор сильных» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На минувшей неделе уроки при поддержке Федерации самбо Пермского края прошли сразу в двух образовательных учреждениях. В школе бизнеса и предпринимательства занятие провёл региональный координатор партпроекта, заслуженный мастер спорта России по самбо Евгений Исаев. Программа урока включала ознакомительную беседу об истории и основах самбо, а также практическую часть, в ходе которой школьники под руководством опытного наставника изучили базовые элементы самостраховки и техники.

«Хочется отметить, что урок прошёл с огромным интересом со стороны детей. Они очень хорошо поработали, — поделился впечатлениями Евгений Исаев. — Приятно, что в этой школе уже начинается тренировочный процесс по самбо в рамках дополнительного образования. Это значит, что ребята смогут продолжить начатое и в полной мере окунуться в мир нашего национального спорта».

Завершилось мероприятие традиционным общим фото на память и автограф-сессией, где каждый юный участник получил личный сувенир от чемпиона.

В лицее №4 города Перми спортивный праздник был организован вместе с клубом «Стахановец». Программа мероприятия включала рассказ об истории самбо, показательные выступления воспитанников клуба и практическую часть под руководством мастера спорта Романа Мухамедшина, где ребята изучали основы самообороны. В завершение участники сделали общее фото.

«Мы гордимся тем, что в Пермском крае самбо активно развивается, объединяя школы, спортивные клубы и общественность. Это реальная инвестиция в здоровье, силу духа и целеустремлённость нашей молодёжи. Реализация таких проектов — важная составляющая народной программы «Единой России» по укреплению здоровья нации и поддержке массового спорта», — говорит сенатор Российской Федерации, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального общественного совета партпроекта «Выбор сильных» Вячеслав Григорьев.

