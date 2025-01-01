Работник РЖД из Индии получил тяжёлую травму глаза в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото Госинспекции труда по Пермскому краю

В Пермском крае проводится расследование обстоятельств, при которых работник Чусовской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» получил тяжелую травму, сообщили в Госинспекции труда по Пермскому краю.

15 декабря в дневное время на перегоне Бисер—Тёплая Гора при выполнении работ по забивке костылей путевым молотком один из костылей отлетел и ударил монтёра пути в правый глаз. Согласно медицинскому заключению, которое поступило в инспекцию 16 декабря, у пострадавшего диагностирована травма глаза тяжелой степени.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае по охране труда Павел Бахтагареев сообщил, что в настоящее время формируется комиссия для расследования несчастного случая. В ближайшее время будут проведены опросы пострадавшего и ответственных сотрудников работодателя, а также правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. В связи с инцидентом работодатель будет подвергнут немедленному контрольно-надзорному мероприятию. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут применены административные меры. Материалы расследования будут переданы в органы следствия для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

