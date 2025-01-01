Назначен новый прокурор Ленинского района Перми
Владимир Боголюбов приступил к своим обязанностям 19 декабря
Владимир Боголюбов назначен на должность прокурора Ленинского района Перми, об этом пишет газета «Звезда».
Ранее, напомним, Боголюбов руководил прокуратурой Горнозаводского района Пермского края.
Владимир Боголюбов приступил к своим обязанностям 19 декабря. Его предшественником был Вадим Расторгуев, который в сентябре 2025 года получил назначение на пост начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.
