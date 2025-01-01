Назначен новый прокурор Ленинского района Перми Владимир Боголюбов приступил к своим обязанностям 19 декабря Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Владимир Боголюбов назначен на должность прокурора Ленинского района Перми, об этом пишет газета «Звезда».

Ранее, напомним, Боголюбов руководил прокуратурой Горнозаводского района Пермского края.

Владимир Боголюбов приступил к своим обязанностям 19 декабря. Его предшественником был Вадим Расторгуев, который в сентябре 2025 года получил назначение на пост начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.

