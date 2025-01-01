В Госдуме готовят законопроект о расширении помощи многодетным по ипотеке Поделиться Твитнуть

В Государственную думу планируется внести законопроект, направленный на увеличение выплат многодетным семьям для погашения ипотечных кредитов. Документ уже доступен для ознакомления, сообщает ТАСС.

Предлагаемые изменения касаются закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам». В настоящее время при рождении третьего или последующего ребёнка семьям предоставляется фиксированная сумма в размере 450 тыс. руб. Согласно новому законопроекту, размер выплаты будет увеличен до 550 тыс. руб., но не превысит 6,4% от суммы ипотеки.

Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и депутат от партии «Справедливая Россия», пояснил, что такой подход позволяет учесть инфляцию и рост цен на недвижимость, при этом не допуская значительного увеличения бюджетных затрат.

Семьи с небольшими ипотечными обязательствами получат гарантированный минимум поддержки, а те, кто несёт значительную нагрузку по ипотеке, смогут рассчитывать на помощь, соответствующую их реальным финансовым возможностям, подчеркнул Гусев.

Он также отметил, что инициатива, разработанная при участии различных фракций, возникла в результате обсуждений, проведённых в рамках прямой линии с президентом. Целью законопроекта является повышение эффективности и социальной справедливости мер поддержки многодетных семей, а также содействие решению демографических проблем страны.

