Три медали на международном турнире завоевала пловчиха из Прикамья
Дарья Копылова, спортсменка из Пермского края, завоевала три медали на международном турнире по плаванию. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта региона.
Турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова прошёл в Минске.
Дарья Копылова заняла первое место на дистанциях 100 и 200 м брассом, показав лучшие результаты. Также она выиграла бронзовую медаль в комплексном плавании на 200 м.
В министерстве подчеркнули, что Дарья представляет Осинскую школу плавания.
