Три медали на международном турнире завоевала пловчиха из Прикамья

Министерство спорта Пермского края

Дарья Копылова, спортсменка из Пермского края, завоевала три медали на международном турнире по плаванию. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта региона.

Турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова прошёл в Минске.

Дарья Копылова заняла первое место на дистанциях 100 и 200 м брассом, показав лучшие результаты. Также она выиграла бронзовую медаль в комплексном плавании на 200 м.

В министерстве подчеркнули, что Дарья представляет Осинскую школу плавания.

