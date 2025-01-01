В ЦБ заявили о росте промышленного производства в Прикамье Наблюдается рост потребительского спроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре и ноябре в Пермском крае в производственном секторе наблюдался рост деловой активности, в частности, за счёт увеличения выпуска химической и деревообрабатывающей продукции. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В документе отмечается, что в производстве удобрений сохраняется благоприятная внешняя конъюнктура. Крупные экспортеры активно реализуют инвестиционные проекты для восстановления минерально-сырьевой базы. Ожидания предприятий по ценам выросли, что частично связано с информацией о планируемом увеличении налоговых ставок.

Наблюдается рост потребительского спроса на продовольственные и непродовольственные товары.

В октябре заметно возросли продажи новых автомобилей и выдача автокредитов, что связано с ожиданием новых правил расчета утилизационного сбора. Посещаемость торговых центров региона снизилась из-за конкуренции со стороны интернет-торговли, но внутри них увеличился поток посетителей, заинтересованных в досуге и развлечениях. В сфере услуг рост потребительского спроса замедлился, но остается значительным.

Число сделок купли-продажи жилья как новостроек, так и на вторичном рынке увеличилось. Рост спроса на ипотечное кредитование обусловлен снижением рыночных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, а также ожиданием изменений в условиях льготных государственных программ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.