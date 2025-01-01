В Прикамье ликвидировали занимавшуюся незаконной миграцией преступную группу Злоумышленники выдавали фиктивные сертификаты о знании русского языка Поделиться Твитнуть

УФСБ России по Пермскому краю ликвидировало преступную группу, занимавшуюся незаконной миграцией.

Как сообщили в ведомстве, с 2023 по 2024 год выходцы из стран Центральной Азии создали схему незаконного пребывания иностранцев в России. Они выдавали фиктивные сертификаты о знании русского языка, что позволяло иностранцам незаконно получать разрешительные документы для проживания в стране.

По материалам, собранным УФСБ, Следственный отдел возбудил уголовное дело против преступников по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Ленинский районный суд Перми признал фигурантов дела виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от полутора до двух с половиной лет в колонии общего режима. Также они обязаны выплатить штраф от 100 до 200 тыс. руб.

