В долинах малых рек Перми и Черняевском лесу проходит праздник снежных фонарей

Фото: Мария Носкова

В столице Прикамья 21 декабря стартовал праздник снежных фонарей. Эта акция проходит ежегодно и направлена на то, чтобы обратить внимание горожан на вопрос о бережном отношении к малым рекам и их сохранению.

На территории Перми насчитывается около 300 малых рек, играющих ключевую роль в экологическом балансе города. Их состояние напрямую влияет на здоровье окружающей среды и человека, а также на состояние зеленых насаждений, качество воздуха и разнообразие флоры и фауны.

Во время акции участники создают светящиеся фонари из снега и применяют их для украшения речных долин. В этом году праздничные локации включают долины рек Гусянки, Егошихи, Данилихи, Талажанки, Пермянки, а также пруд «Золотые пески» в Черняевском лесу.

Мероприятия начались 21 декабря. Первые снежные фонари появились на ул. Коломенская, 59, рядом прудом «Золотые пески», у реки Данилиха («Мост тысячи ступеней») и Егошихи (около дома по ул. Весёлая, 1) в Парке Жунёва.

Сегодня, 22 декабря, все желающие могут сделать такие фонари в 18:00 по адресу: ул. Революции 3 (у столетнего дуба рядом со Средней дамбой). Другие мероприятия запланированы с 23 по 27 декабря.

Подробности можно найти в группе ВКонаткте «Праздник снежных фонарей».

