«Парма» смогла обыграть в овертайме екатеринбургский «Уралмаш»

Пермская команда находится на четвёртом месте в таблице Единой лиги ВТБ

Парма, баскетбол

Фото: t.me/parmabasketprm

В воскресном поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма» одержала выездную победу над екатеринбургским «Уралмашем» в дополнительное время. Матч, проходивший в Екатеринбурге 21 декабря, закончился со счетом 79:74 в пользу гостей.

Решающим моментом встречи стал трехочковый бросок американского защитника Джейлена Адамса, реализованный за 11 секунд до финальной сирены овертайма, что принесло пермской команде победу.

Баскетбольный клуб

Фото: t.me/parmabasketprm

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Адамс, набравший 24 очка. Помимо этого, он отметился шестью подборами и четырьмя результативными передачами.

Сейчас пермская команда располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, в которой участвует 11 команд.

Баскетболисты Пармы

Фото: t.me/parmabasketprm

Следующий матч «Парма» проведёт дома на площадке УДС «Молот». Игра состоится в среду, 25 декабря. Соперником пермяков станет красноярский «Енисей».

