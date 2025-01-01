«Парма» смогла обыграть в овертайме екатеринбургский «Уралмаш» Пермская команда находится на четвёртом месте в таблице Единой лиги ВТБ Поделиться Твитнуть

В воскресном поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма» одержала выездную победу над екатеринбургским «Уралмашем» в дополнительное время. Матч, проходивший в Екатеринбурге 21 декабря, закончился со счетом 79:74 в пользу гостей.

Решающим моментом встречи стал трехочковый бросок американского защитника Джейлена Адамса, реализованный за 11 секунд до финальной сирены овертайма, что принесло пермской команде победу.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Адамс, набравший 24 очка. Помимо этого, он отметился шестью подборами и четырьмя результативными передачами.

Сейчас пермская команда располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, в которой участвует 11 команд.

Следующий матч «Парма» проведёт дома на площадке УДС «Молот». Игра состоится в среду, 25 декабря. Соперником пермяков станет красноярский «Енисей».

