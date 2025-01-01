В Перми открылся каток на «Трудовых резервах» Он будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00 Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Патриса Лумумбы, 2) сегодня открылся каток. Пользователи соцсетей сообщают, что в первый день у входа образовалась большая очередь желающих покататься на коньках.

Подготовка льда на «Трудовых резервах» началась ещё в начале декабря, а сегодня его официально открыли. Об этом сообщила администрация стадиона ВКонтакте, также опубликованы цены за выход на лёд и за прокат инвентаря.

Посещение для взрослых стоит 280 руб., для детей — 150 руб., льготный билет — 170 руб. В выходные цены выше: взрослые — 300 руб., дети — 170 руб. Льготные условия доступны только в будни.

Аренда коньков для взрослых на первый час — 80 руб., для детей — 60 руб., для льготников — 80 руб. За каждый последующий час проката взимается дополнительная плата 60 руб.

Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00.

