В Перми отменили большое ледовое шоу «Щелкунчик» Несмотря на отмену, билеты остаются в продаже

УДС «Молот»

Константин Долгановский

По всей России наблюдается масштабная отмена гастрольного тура ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+). Премьера, запланированная в Перми на январь, тоже не состоится. До этого подобные решения были приняты в Кемерове, Самаре, Тольятти, Челябинске и Екатеринбурге, а в Омске дату проведения перенесли, сообщает ТК ВЕТТА.

В Перми мероприятие должно было пройти 3 января в УДС «Молот». Администрация УДС подтвердила факт отмены и убрала афиши. На момент публикации новости билеты всё ещё были доступны для приобретения по цене от 1 до 3,5 тыс. руб. Представители билетных касс заявили, что не получали официальных указаний от организаторов о прекращении продаж, несмотря на информацию об отменах в других городах. На официальном сайте проекта продажи билетов нет.

Организатором гастролей является московская фирма «Ледовые сезоны». Ранее, объясняя перенос даты в Челябинске, компания указала на технические и организационные сложности.

В социальных сетях массовые отмены связывают с предполагаемыми финансовыми проблемами организатора. Утверждается, что у связанных с компанией юридических лиц в прошлом были трудности, в том числе банкротство и просроченные обязательства.

