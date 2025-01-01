Пермские школьники получат до 50 тысяч рублей за победу в премии «Золотой резерв» Среди победителей оказались лучшие ученики и выпускники школ Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми состоялась церемония награждения 60 лауреатов премии главы города «Золотой резерв». Среди них — лучшие ученики и выпускники из 29 городских образовательных учреждений.

В ходе вручения премии мэр Перми Эдуард Соснин подчеркнул, что городские власти неизменно будут оказывать поддержку тем, кто демонстрирует стремление к знаниям и личностному росту.

Денежное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. получат 40 выпускников 11 классов, зачисленных и обучающихся в высших учебных заведениях Пермского края. Для 15 выпускников 9 классов предусмотрены выплаты в размере 25 тыс. руб. Ещё по 25 тыс. руб. будет выплачено пяти школьникам 8-11 классов, участвовавшим в конкурсах на получение грантов.

Премия вручается ежегодно с 2018 года. Претендентами на её получение являются молодые люди, достигшие значительных успехов в интеллектуальной, художественной, творческой и спортивной сферах. В числе награжденных также победители различных соревнований, участники общественной деятельности и обладатели высоких учебных достижений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.