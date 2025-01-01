Работающие пермяки планируют потратить на новогодние праздники в среднем 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Авито Реклама» и «Авито Работа» опросили 10 тыс. человек старше 18 лет по всей стране, чтобы выяснить, как они копят деньги и сколько готовы потратить на праздничные расходы. В Перми две трети опрошенных (64%) планируют покрыть праздничные траты за счёт текущих доходов.

Опрос показал, что большинство работающих пермяков (40%) откладывают деньги нерегулярно, когда появляется возможность. 35% респондентов регулярно вносят средства в течение года, у 6% накопления возникли случайно, а 2% начинают копить незадолго до Нового года. При этом 16% не формируют сбережений и расходуют только текущие доходы.

Лишь 13% респондентов планируют оплатить праздничные расходы за счёт накоплений, сделанных специально к Новому году. Ещё 15% намерены потратить средства, которые не откладывались целенаправленно. Две трети (64%) пермяков будут покрывать праздничные траты из своей зарплаты.

Средняя сумма, которую работающие жители Перми планируют потратить на новогодние праздники, составляет 30 228 руб. 27% рассчитывают потратить от 10 до 30 тыс. руб., 13% — от 30 до 50 тыс. руб. Только 3% готовы потратить свыше 100 тыс. руб. Интересно, что средний бюджет у мужчин составляет 30,5 тыс. руб., а у женщин — 22,7 тыс. руб.

Большая часть праздничного бюджета пермяков обычно уходит на подарки и организацию домашнего торжества. Большинство (59%) планируют потратить основную сумму на подарки родным и близким. На втором месте — праздничный стол и угощения (40%). Покупки для себя запланировали 32%, развлечения и досуг — 23%, а приобретение новогодних украшений — 23%.

Большинство респондентов (53%) узнают о праздничных скидках и выгодных предложениях через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Рекомендации друзей, коллег и родственников привлекают внимание 41%, реклама на ТВ — 37%, а реклама в соцсетях — 23%.

