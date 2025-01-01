Приложение стало сообщать пассажирам электропоездов в Перми нужную платформу Поделиться Твитнуть

«Яндекс Карты» внесли изменения в навигацию, чтобы поездки на электричках стали более удобными для жителей и гостей Перми. Теперь сервис не только указывает ближайший поезд, но и показывает, с какого пути он отправляется, а также проводит пользователя прямо к нужной платформе.

Это обновление актуально для маршрутов на общественном транспорте с учётом электропоездов. В карточке маршрута теперь отображается не только время отправления, но и направление движения поезда, а также номер пути, например, «Путь 1 — на Пермь II — Кизел». Такая информация помогает быстрее ориентироваться и избежать ошибок при посадке, особенно для тех, кто впервые оказался на станции.

Если пользователь строит маршрут, например, от ул. Рабоче-Крестьянской до остановки «Труд», сервис не только покажет, как добраться до неё, но и укажет, с какого пути отправляется нужный поезд, а также приведёт к выходу на посадку. Даже если маршрут не строится, достаточно открыть карту: все платформы подписаны, а расписание поездов с указанием направлений можно найти в карточке станции. Это упрощает планирование поездки и помогает сориентироваться на вокзале.

