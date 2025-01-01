В зоне СВО погибли жители Пермского края Альберт Журов и Алексей Широглазов Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского муниципального округа

Администрация Верещагинского муниципального округа объявила о гибели двух земляков в ходе специальной военной операции. Альберт Журов и Алексей Широглазов будут похоронены в один день.

Альберт Журов родился 11 октября 1975 года в Переславле-Залесском Ярославской области. Вместе с родителями переехал в Верещагино, где окончил школу №6. После этого работал машинистом насосных установок в МУП «Верещагинские водоканализационные сети», а затем стал юристом. Создал семью и вместе с женой Мариной Владимировной вырастил дочь Елену и двух сыновей — Артема и Ярослава.

Погиб Альберт Журов 9 мая 2025 года.

Алексей Широглазов родился 21 декабря 1973 года в п. Зюкайка. Окончил местную школу, затем учился в профессиональном училище №71 и аграрном техникуме. После учебы вернулся в родной поселок и работал там. Создал семью с Татьяной Борисовной, и у них родились две дочери — Александра и Жанна.

В составе войск Алексей Широглазов служил поваром в хозяйственном отделении. Погиб 21 ноября 2025 года в результате полученных ранений.

Церемония прощания с обоими героями состоится 22 декабря. Альберта Журова похоронят в Верещагино, а Алексея Широглазова — в Зюкайке. Администрация Верещагинского округа выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

