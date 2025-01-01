В МЧС жителей Прикамья предупредили о сильном снегопаде 22 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Пермского ЦГМС, 21 декабря в некоторых районах Пермского края ожидается обильный снегопад, а в отдельных местах — гололед и изморозь.

В связи с этим в ГУ МЧС по региону рекомендуют жителям не находиться вблизи деревьев, зданий, линий электропередачи и не парковать автомобили рядом с ними; при возникновении аварий на электросетях немедленно отключить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует быть внимательными на дороге, не превышать скорость, избегать резких маневров и резкого торможения, а также соблюдать безопасную дистанцию, учитывая состояние дорожного покрытия. Пешеходам же необходимо проявлять осторожность при ходьбе и переходе через дорогу.

«Будьте бдительны и осторожны! Обязательно расскажите своим близким о прогнозируемых погодных условиях, правилах безопасного поведения и мерах пожарной безопасности», — говорится в информации МЧС.

