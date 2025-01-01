Прокуратура приостановила в Перми работу нелегального ломбарда Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Индустриальном районе Перми прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о ломбардной деятельности и выяснила, что общество с ограниченной ответственностью в краевой центре занималось предоставлением краткосрочных займов физическим лицам под залог их движимого имущества. Однако у этой организации не было лицензии на осуществление ломбардной деятельности.

По результатам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ за незаконное предоставление потребительских кредитов. В качестве наказания деятельность компании была временно приостановлена, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.