Метеостанции зафиксировали 32-градусные морозы в Пермском крае

Метеостанции в Пермском крае зафиксировали температуру до −32°C, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления».

На 11:00 по местному времени минимальная температура в Перми составила −23,9°C. В Вае (Красновишерский округ) было до −32°C, а в Ныробе −30°C, рассказал он. По словам эксперта, пик похолодания на западе края уже прошёл, но на востоке и в центральных районах снижение температуры ожидается сегодня вечером.

Шихов добавил, что ночью на 21 декабря арктический антициклон начнёт быстро смещаться на юго-восток.

Свердловскую область, по словам специалиста, охватили ещё более суровые морозы. В Екатеринбурге температура опустилась до −27,1°C, а на севере области, в Ивделе, зафиксировано похолодание до −37,3°C.

