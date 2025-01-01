Житель Прикамья из-за неисправности печи лишился дома Поделиться Твитнуть

В ночь на 20 декабря на ул. Осиновской в д. Никифорово Чусовского округа произошёл пожар. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в 01:28. На место происшествия были направлены 18 пожарных и пять единиц специальной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Когда первое подразделение прибыло на место, огонь уже охватил жилой дом и хозяйственные постройки. Мужчина, пытаясь остановить распространение пламени, получил ожоги. Пожар был локализован в 01:50, а полностью потушен в 02:15. Площадь возгорания составила 36 кв. м.

По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печи.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.