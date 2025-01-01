В зоне СВО погиб 49-летний житель Прикамья Алексей Михайлов Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

freepik.com

Прощание с Алексеем Михайловым, погибшим в зоне СВО, состоялось 19 декабря в Большесосновском округе. Он погиб, выполняя свой воинский долг.

Алексей Михайлов родился 29 февраля 1976 года в Индустриальном районе Перми. Его семья позже переехала в Димитровград, а затем в с. Черновское Большесосновского округа. После окончания школы Алексей поступил в училище в с. Частые, где получил специальность механизатора широкого профиля.

Трагическая гибель Алексея Михайлова произошла 18 августа 2025 года в ходе боевых действий на передовой.

Администрация Большесосновского муниципального округа выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

