Иван Колотов из Перми вошел в десятку лучших на этапе Кубка Содружества по биатлону

Министерство спорта Пермского края

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском на этапе Кубка Содружества по биатлону состоялась гонка преследования. Мужчины пробежали 12,5 км. Первое место занял белорусский биатлонист Артем Смольский. Серебряную медаль завоевал Даниил Серохвостов, а бронзу — Эдуард Латыпов.

Пермский спортсмен Иван Колотов финишировал седьмым, отстав от лидера на 1 минуту 26,4 секунды.

Женщины соревновались на дистанции 10 км. Победу одержала Кристина Резцова. Второй стала Инна Терещенко, а третье место заняла Ирина Казакевич.

Награды призерам вручили Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края, и Виктор Майгуров, президент Союза биатлонистов России.

