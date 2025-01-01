Глава СК взял на контроль дело о плохой дороге в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В социальной сети «ВКонтакте» в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина поступило обращение от жителей д. Постаноги, которые жалуются на плохую дорожную инфраструктуру.

Уже долгое время дорога «Григорьевское—Постаноги» остаётся в неудовлетворительном состоянии: отсутствие асфальтового покрытия приводит к частым поломкам автомобилей из-за движения по щебню. Кроме того, на дороге не проводится уборка ливневой канализации и покос травы на обочинах. Обращения местных жителей в различные органы не привели к решению проблемы.

СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин дал указание Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, подготовить доклад о результатах предварительного расследования и окончательных выводах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.